Рождественская ночь на Евромайдане прошла без провокаций - депутат

Рождественская ночь на столичном Майдане прошла без провокаций.

Об этом Радио Свобода сообщил Олег Медуница, один из оппозиционных народных депутатов, которые постоянно дежурят на Майдане.

По его словам, на сегодня также запланированы концерты и спортивные соревнования.

Вместе с участниками акции на Майдане находятся священники разных конфессий.

«Священников очень много. Вчера в 22.00 началась здесь на сцене служба Божья, которая длилась до полуночи. Сегодня священники проведут утреннюю молитву, но она, конечно, будет праздничной, состоится полноценное богослужение», – сказал Медуница.

Вчера вечером лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок со сцены на Майдане Незалжености поздравили участников митинга с Рождеством Христовым. Народный депутат Александра Кужель зачитала поздравительное письмо от бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.