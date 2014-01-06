Десять человек погибли при взрыве в Пакистане

Об этом говориться в сообщении РИА «Новости».

"По предварительным данным, сработало взрывное устройство, погибли как минимум десять человек, в том числе три ребенка", - сообщил представитель местной администрации Насир Кхан.

По его словам, взрыв произошел в доме лидера местного племени в долине Тирах.

Ранее сегодня на северо-западе Пакистана в результате теракта в пакистанской школе погиб один ученик. Взрыв произошел в округе Хангу, в районе, населенном преимущественно шиитами.

На северо-западе Пакистана – в Зоне племен и соседней с ней провинции Хайбер-Пахтунхва - активную борьбу с правительством ведут группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) и ряд других организаций. ТТП осуществляет теракты с участием смертников, боевики нападают на колонны и базы правительственных войск, совершают покушения на неугодных им лидеров.