Рада дала Кабмину 2 часа на доработку бюджета-2008

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект закона “О Государственном бюджете Украины на 2008 год”.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление «О принятии в первом чтении проекта закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты» проголосовали 243 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, из фракции БЮТ проголосовали 155 народных депутатов, из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” – 69, фракции Блока Литвина – 18, из фракции Партии регионов – 1 (Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ), из фракции КПУ не проголосовал ни один депутат.

ВР постановила внести в проект закона при его подготовке для принятия в целом ряд изменений. В частности, предлагается тщательнее изучить вопрос относительно формирования взаимодействия между государственным и местными бюджетами.

Кроме того, предлагается предусмотреть, что мораторий на продажу сельскохозяйственных земель должен действовать до тех пор, пока не будут приняты законодательные акты относительно рынка земли.

Постановлением также предусматривается, что Кабмин до 1 марта 2008 года в случае окончательного принятия госбюджета должен внести на рассмотрение парламента проект закона относительно внесения изменений в закон о госбюджете на 2008 год.

Данный закон должен быть подготовлен по результатам анализа выполнения основных макропоказателей экономического и социального развития Украины и бюджета 2007 года и переоценки основных прогнозных макропоказателей на 2008 год.

Спикер Арсений Яценюк объявил перерыв в заседании Рады на 2 часа. За это время Кабмину Юлии Тимошенко и бюджетному комитету ВР предложено доработать проект бюджета с учетом всех замечаний и предложений нардепов.