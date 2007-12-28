Партия регионов собирается выгнать Богатыреву

Как заявил в интервью Радио Свободапредставитель этой политической силы Анатолий Толстоухов, если она сама не подаст заявление о выходе из партии, решение примет Политсовет.

«Политическая и партийная карьера Раисы Васильевны – это ее выбор. На сегодня она отдала преимущество работе на государственной службе, работе в Совете нацбезопасности. Причем в такой момент, когда партия перешла в оппозицию. Мне кажется, что она сделала выбор, несовместимый с пребыванием в рядах Партии регионов. Поэтому это просто формальности, которые состоятся в ближайшее время. Если не будет ее добровольного решения, то будет решение партийной организации и Политсовета», – заявил Толстоухов.

На этой неделе Президент назначил Богатыреву секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Партия регионов, которая накануне заявила о переходе в оппозицию, рекомендовала ей отказаться от этой должности.

Раиса Богатырева была вторым номером в списке «регионалов» на досрочных парламентских выборах, а в парламенте предыдущего созыва возглавляла фракцию партии.