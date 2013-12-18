Посол США заявил, что его страна поддерживает демократию в Украине даже вопреки мнению правительства РФ

Об этом посол США в России сказал в интервью Голосу Америки.

По словам Макфола, между Россией и США в последнее время установились конструктивные отношения, в которых стороны не делят сферы влияния, но каждая отстаивает свои интересы.

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«Я думаю, мы, США и Россия, соглашаемся, что у нас могут быть разные позиции относительно Украины. Мы по-разному видим происходящие там процессы. США продолжают поддерживать демократические стремления украинского народа. И наша позиция этом очень четкая. Я не вижу оснований для ее изменения», - подчеркнул Макфол.

"Отношения России и США нужно рассматривать в более широком контексте. У нас есть сферы, где мы эффективно сотрудничаем, как, например, Сирия и Иран, но и остаются вопросы, по которым наши позиции расходятся, как, например, в отношении Украины", - прибавил посол.