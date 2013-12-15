На Черкасчине на участок не пропускали международного наблюдателя - КИУ

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации Комитета избирателей Украины, польская наблюдательница пыталась попасть на утреннее заседание участковой избирательной комиссии, на котором члены УИК опломбировывают ящики и считают бюллетени для голосования. Члены комиссии от провластных партий закрыли двери на участок изнутри, и отказывались открывать даже после того, когда узнали, кто пытается зайти на участок. Лишь после скандала и угрозы составить акт о нарушении, двери УИК открыли.

По информации КИУ, на один из участков в городе Канев не пустили журналистов «5 канала», мотивирующие отсутствием у них паспортов. На другом участке Канева наблюдателям от ОС «ОПОРА» не разрешили проводить параллельный подсчет в помещении участка.

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Справка УНИАН. Одномандатный избирательный округ № 197. Центр – город Канев. Границы округа: города Золотоноша, Канев, часть Сосновского района города Черкасс, Золотоношский район, часть Каневского и Черкасского районов. Количество избирателей – 143 747.

Как известно, сегодня, 15 декабря, в пяти одномандатных округах начались повторные выборы народных депутатов.

Выборы проходят в округах: № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев).

Баллотируется 151 кандидат: в 94-м округе – 38 кандидатов, в 132-м округе - 11, в 194-м округе - 16, в 197-м округе - 16, в 223-м округе – 70 кандидатов в народные депутаты.