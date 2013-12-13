Без европейского выбора Россия поглотит Украину - Лубкивский

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, экс-директор турнира УЕФА Евро-2012, директор Евробаскета-2015 Маркиян Лубкивский.

«Как дипломат и как человек, который уже почти пять лет реализует проекты таких авторитетных европейских спортивных структур как УЕФА и ФИБА, я разделяю гражданскую позицию людей, которые вышли на Майдан ради своего европейского будущего. Мне звонят и из Женевы, и из Вены, и из Брюсселя, и из многих других европейских городов со словами искреннего восхищения желанием украинцев стать частью объединенной Европы», - заявил он.

Лубкивский считает, что европейский выбор следовало сделать и реализовать давно. «Убежден, если бы политическая воля - Украина уже давно могла бы быть членом Европейского Союза. Сегодня мы имеем уникальный, а возможно, и последний шанс порвать с советским прошлым. Мы находимся, по сути, на пороге исторического, цивилизационного и ценностного выбора. Двери – открыты. А если этого не произойдет – мы окончательно превратимся в серую зону, полигон, где будут происходить бесконечные геополитические баталии. В таком случае Россия нас поглотит и экономически, и политически», - сказал он.

«С другой стороны, чтобы не было иллюзий и разочарований, должны понимать, что достичь европейских стандартов жизни - значит пройти сложный, болезненный, но единственно возможный путь. Нужно прислушиваться к людям, которые не просто вышли на украинский европейский Майдан, а вырвались на европейское пространство мышления, ощущения, убеждений», - объяснил Лубкивский.

По его мнению, сегодняшние события в Украине не представляют собой никакого препятствия успешному проведению финальной части Чемпионата Европы по баскетболу, “как некоторые считают”. “Напротив, если Украина сделает окончательный европейский выбор – она будет триумфатором в 2015 году. Люди будут ехать к нам, чтобы посмотреть не на «Новых русских», а на новых европейцев”, - убежден Лубкивский.