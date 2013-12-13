В Донецкий области Комитет национального сопротивления увеличился на семь организаций

Об этом УНИАН сообщила глава Координационной рабочей группы данного Комитета, заместитель главы облорганизации партии «Батькивщина», пресс-секретарь Мария Бритченко.

По ее словам, в Комитет еще вошли облорганизации: «Общественный совет», «Батькивщина молодая», Макеевская общественная организация «Женщины Родины», Донецкая областная экологическая ассоциация «Зеленое движение Донбасса», Ясинуватское городское отделение Всеукраинской общественной организации «Общественный контроль», Всеукраинская инициатива «За мирный протест» и Донецкая облорганизация «Общественное движение христиан Донбасса».

Бритченко напомнила, что основная цель Комитета – это организация Евромайдана в Донецке, обеспечение порядка при проведении протестных акций, взаимодействие с киевским майданом и озвучивание их проблем. Она подчеркнул, что в Комитет «двери для других общественных организаций открыты» и все свои решения он принимает «только коллегиально».

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в Донецке был создан областной Комитет национального сопротивления, куда сразу вошли 11 местных партийных и общественных лидеров. Кроме лидеров облорганизаций партий «Батькивщина», «Свобода» и «Удар» в Комитет вошли лидеры общественных организаций «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля», «Союз спасения Донбасса», «За Украину!», «Правовая защита», «Народне коло», «Схід», а также региональные лидеры партий «Гражданская позиция» и Конгресса украинских националистов.