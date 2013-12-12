Европарламент призвал создать миссию, которая поможет начать диалог в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом говорится в специальной резолюции "Последствия Вильнюсского саммита и будущее "Восточного партнерства", в частности относительно Украины", принятой на сессии Европарламента в Страсбурге.

Евродепутаты "призывают к немедленному созданию новой посреднической миссии Европейского Союза на высшем уровне для достижения диалога и помощи в переговорах за круглым столом".

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Европарламент также призвал Совет ЕС в декабре послать "сильный политический сигнал, что Европейский Союз остается готовым к сближению с Украиной".

Лидеры 28 стран ЕС должны собраться на саммит 19-20 декабря в Брюсселе.