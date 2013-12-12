Европарламент призывает рассмотреть возможные контрмеры в отношении России

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом говорится в специальной резолюции "Последствия вильнюсского саммита и будущее "Восточного партнерства", в частности в отношении Украины", утвержденной на сессии Европарламента в Страсбурге.

Европарламент "осуждает как неприемлемые политическое и экономическое давление, включительно с угрозой торговых санкций, которые применяются Россией в отношении Украины, и призывает страны-члены ЕС говорить с Россией на одном языке".

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Депутаты ЕП также призывают «Европейскую комиссию рассмотреть возможные контрмеры, если Россия, нарушая правила Всемирной торговой организации, будет продолжать оказывать давление на Украину для достижения кратковременных политических выгод".

Евродепутаты также считают, что ЕС должен оказать Украине поддержку через Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития для продолжения реформ, связанных с подписанием Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.