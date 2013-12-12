Кремль признал, что поступал с Украиной жестко в вопросе ТС

Россия в переговорах с Украиной по таможенным вопросам действовала жестко, но в правовых рамках, заявил первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов российским журналистам в среду в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

"Все нам на протяжении всех трех дней задавали вопрос, и предприниматели, и аналитики, и те, кто работают в правительстве. Все интересуются, что там происходит. Здесь не совсем ясна Америке позиция России. Иногда это представляется как организованное давление со стороны России для того, чтобы Украина не подписывала соответствующее соглашение", - сказал Шувалов, который в ходе поездки в США встречался с инвесторами и представителями правительства.

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Ранее Украина отказалась от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которую поддерживают США. Россия предупреждала, что зона свободной торговли с ЕС и участие в Таможенном союзе стран СНГ для Украины несовместимы.

"Мы в данном случае, может быть, поступали жестко, но действовали исключительно в рамках права. И до того, как проявлять эту твердость, мы откровенно и последовательно работали с украинской стороной и предупреждали наших европейских партнеров, что получить то, что они хотят, в таком виде невозможно", - сказал Шувалов.

По его словам, Россия имеет право на введение защитных мер и единого таможенного тарифа согласно соглашению о зоне свободной торговли с СНГ.