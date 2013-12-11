Азаров клянется, что Украина в ТС не идет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Сразу хочу прекратить спекуляции. Никаких разговоров о Таможенном союзе не будет, никаких документов правительство не готовит. Я хочу предотвратить эти спекуляции. Поэтому сейчас это ответственно заявляю», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что 17 декабря в ходе шестого заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии, в частности, планируется подписание плана действий по урегулированию торговых ограничений в двусторонней торговле между Украиной и Россией на 20013-2014 годы.