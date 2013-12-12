Нардеп-свободовец заявил о поджоге его машины

04:32, 12 декабря 2013
Политика
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В Харькове подожгли автомобиль руководителя харьковской организации ВО "Свобода" Игоря Швайки.

Об этом сообщил сам владелец машины с помощью соцсетей, сообщает ТСН.

"Подожгли мою машину. Позвонил брат жены. Горит моторный отсек. Борьба продолжается", - отметил политик.

Швайка был избран народным депутатом по партийному списку "Свободы". Свободовца неоднократно видели рулем внедорожника Mitsubishi L200.

Об этом ли автомобиле говорится в сообщении о поджоге, пока не ясно.

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