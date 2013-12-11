Штаб митингующих в Доме профсоюзов забаррикадировали изнутри

Штаб митингующих забаррикадирован изнутри.

Как передает корреспондент УНИАН, баррикады построены на входе на первый и второй этажи Дома профсоюзов.

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Попасть в штаб возможно только под стеной Дома профсоюзов со стороны Михайловской площади, перелезая через баррикады. Со стороны улицы Крещатик здание окружено несколькими шеренгами “Беркута”.

Бойцы спецподразделений и люди в одежде МЧС в большом количестве окружают Майдан Незалежности со стороны Европейской площади.