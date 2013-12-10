На Майдане Незалежности начались выступления лидеров оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, перед сценой находится около 5 тыс. человек. При этом большое количество людей постоянно передвигается по Крещатику из-за морозной погоды.

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Как и днем, милиция охраняет проезд на Крещатик со стороны бульвара Тараса Шевченко.