На Майдане Незалежности начались выступления лидеров оппозиции

19:19, 10 декабря 2013
Политика
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На столичном Майдане Незалежности начались выступления лидеров оппозиции.

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Как передает корреспондент УНИАН, перед сценой находится около 5 тыс. человек. При этом большое количество людей постоянно передвигается по Крещатику из-за морозной погоды.

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Как и днем, милиция охраняет проезд на Крещатик со стороны бульвара Тараса Шевченко.

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