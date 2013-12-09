Разгон Майдана станет катастрофой для репутации Украины в мире - евродепутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Разгон Майдана это будет для Украины просто катастрофой, для ее репутации в мире», - сказал евродепутат.

Читайте также: Протесты в Украине нужно свернуть и сосредоточиться на выборах президента – евродепутат

Он подчеркнул, что приехал сегодня в Украину лично посмотреть, что происходит, поскольку завтра он будет докладывать на заседании Европарламента о ситуации в Украине. Он также напомнил, что в среду, 11 декабря, по результатам завтрашнего обсуждения будет принята резолюция, которая во многом будет зависеть от сегодняшних событий.

В то же время Коваль подчеркнул, что хоть он не хочет выглядеть наивным человеком, но как дипломат должен высказать мнение, что у Украины есть шанс решить конфликт мирным путем. Он сравнил ситуацию в Украине с ситуацией в Польше времен Войцеха Ярузельского.

Коваль сказал, что

у Украины сегодня есть два пути: пойти путем «августовских соглашений» или силовым путем - «путем Ярузельского».

Он напомнил, что завтра в Украину прибывает Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

По его словам, в ходе встреч с властями Украины также будет идти речь о решении проблемы мирным путем.

«Я не могу представить, что Украина пойдет по белорусскому сценарию», - сказал евродепутат.

В то же время Павел Коваль сказал, что не хочет говорить о санкциях для украинских властей в случае разгона Майдана. Однако Коваль высказал мнение, что это откроет «новый этап» в отношениях ЕС и официального Киева, и это будет касаться уже даже не подписания Соглашения об ассоциации, а даже нормальных политических отношений.