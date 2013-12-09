Пресс-конференция депутата Европарламента от Польши Павла Коваля
10:00, 09 декабря 2013Политика
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Сегодня, 9 декабря (понедельник) 2013 года в 19:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция депутата Европарламента от Польши, главы делегации Европейского парламента в Комитете парламентского сотрудничества Украина-ЕС Павла Коваля.
Павел Роберт Коваль - польский политик, доктор политических наук, историк, публицист бывший заместитель министра иностранных дел Польши, в 2005-2009 гг депутат Сейма V i VI созыва, с 2009 г. депутат Европарламента.
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