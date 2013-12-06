Наступает время для конструктивного политического диалога — эксперт

По мнению эксперта сейчас нужно минимизировать участие в дискуссии политиков и перевести ее на экспертный уровень, чтобы дать гражданам объективный анализ, а не набор политических лозунгов.

«Сейчас в обществе есть дискуссия о выборе — или это Вильнюс и ЕС, или Москва и Россия — сейчас нужно подключать экспертов, которые меньше всего ангажированы, они должны провести взвешенный анализ, а не подменять здравый смысл политическими лозунгами. Эксперты могут спокойно разъяснять ситуацию, почему происходят те или иные события. Тогда у нас не было бы и никаких «майданов». Политики должны уважать своих граждан. Тем более, действия оппозиции в этом плане были не до конца консолидированными. Нужно трансформировать саму дискуссию: людям нужна взвешенная и объективная информация, спокойный анализ», — сказал Копатько.

Социолог отметил, что сейчас в обществе наблюдается спад первой волны политического напряжения, поскольку простые люди сами начали интересоваться деталями и последствиями процесса интеграции с ЕС.

«Эмоции стали сменяться тем, что люди сами себе задают вопрос: а что вообще и зачем происходит. Чем больше мы будем задавать таких вопросов и вести спокойный диалог — это будет правильнее, чем силовое противостояние. Нужно предоставить людям не политические лозунги, а взвешенную информацию, чтобы люди могли принять свое решение и понимали, почему происходят те или иные процессы», — подчеркнул эксперт. Копатько отметил, что сейчас складываются оптимальные условия для начала диалога между политическими элитами и обществом. Он должен снизить градус политического напряжения и поможет выработать стратегию дальнейшего развития страны, спасти ее от политического и экономического кризиса, поможет избежать противостояния между простыми гражданами, которые стали орудием в руках безответственных политиков.

«Должен быть диалог между политической элитой и обществом — это будет на пользу государству. Это будет проявлением уважения к гражданам, им важно, чтобы их мнение слышали. Тогда будет меньше «майданов». И здесь вопрос даже не в том, чтобы сформировалась некая критическая масса политиков, которые готовы к диалогу между собой, с обществом. Сейчас эта необходимость уже диктуется инстинктом самосохранения страны. Задача элит — любят они кого-то или не любят — нужно стать над ситуацией и совместно решать те вопросы и задачи, которые являются первостепенными для страны и ее граждан. Есть вещи, которые улица решить не в состоянии. Улица — это уже жесткая реакция на те проблемы, которые возникают в стране. Часто противостояние между простыми гражданами — это свидетельство безответственной позиции политиков», — резюмировал эксперт.