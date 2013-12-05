В ПР сомневаются, что нардепы из оппозиции на самом деле хотят перевыборы в Раду

Об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции Партии Регионов Виталий Журавский, комментируя заявления оппозиционных политиков о возможном проведении досрочных выборов в Верховную Раду Украины, сообщает пресс-служба ПР.

«С правовой точки зрения, Президент может распустить парламент и объявить внеочередные выборы, если депутаты не смогут начать пленарное заседание Верховной Рады на протяжении 30 дней. Но пока юридических оснований для этого нет», - сообщил парламентарий.

«Если же взять публичный аспект, следует заметить, что последние парламентские выборы в Украине состоялись в прошлом году, 28 октября. А любые выборы – это определенный раздражитель для общества, поэтому в цивилизованных странах их проводят один раз в четыре или пять лет. И в прошлом году украинцы сделали свой выбор», - подчеркнул он.

Также он сказал, что оппозиционеры в цивилизованных странах не используют такие методы, как блокирование парламента, препятствование работе государственных учреждений. «У них есть парламентская площадка, с которой они могут излагать критику. Так же они имеют возможность работать в комитетах и заявлять о своей позиции через средства массовой информации», - сообщил народный депутат.

«Я убежден, что большинство оппозиционных парламентариев против перевыборов. Потому что у них нет никакой гарантии, что они попадут в новый состав Верховной Рады. Такая гарантия только у лидеров оппозиции. Так что разговоры о внеочередных выборах следует прекратить, ведь для их проведения нет никаких юридических и политических оснований», - подытожил он.