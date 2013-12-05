Бильдт и Сикорский планируют встретиться с Азаровым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте польского МИД.

В то же время, вчера пресс-секретарь МИД Польши Марчин Войчеховский сказал польским журналистам, что встреча с Азаровым пока не подтверждена.

Сегодня пресс-секретарь был недоступным для комментариев.

Войчеховский отметил, что Сикорский вместе с Бильдтом точно встретятся с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Андреем Клюевым и, возможно, первым вице-премьером украинского правительства Сергеем Арбузовым.

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Кроме того, министр Сикорский планирует встретиться с представителями украинской оппозиции и общественных организаций.

"Саммит ОБСЕ - это возможность для того, чтобы призвать воздержаться от применения насилия и призвать к диалогу и постараться превратить нынешний конфликт в политические переговоры", - сказал он, излагая главный тезис, который Сикорский с Бильдтом планируют озвучить во время сегодняшнего визита в Украину.

"Надеемся, что конструктивные и дружественные предложения Польши и Швеции, которые консультировались также с партнерами в государствах Евросоюза и институтами ЕС, будут положительно восприняты", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Сикорский заявил 4 декабря, что решил все-таки приехать на саммит ОБСЕ в Киев, отметив, что, в частности, присутствие европейских министров уменьшит риск применения силы для разгона демонстрантов за европейскую интеграцию.

Польша и Швеция были инициаторами создания европейской политики "Восточного партнерства", крупнейшей участницей которого является собственно Украина, которая за неделю до последнего саммита ВП объявила о приостановке ассоциации с ЕС.

Правительство Украины объяснило это решение недостаточной финансовой поддержкой украинцев в условиях прогнозируемого ухудшения экономической ситуации в связи с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС.