Власть заявляет, что оппозиция покинула АП, не дождавшись встречи

Представители оппозиции поспешно покинули помещение Администрации Президента Украины, не дождавшись встречи с официальными лицами.

Об этом заявил заместитель главы АП Сергей Ларин, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Где-то час назад мне сообщила комендатура, что в помещение Администрации зашли представители оппозиции. Я вышел, чтобы с ними встретиться. Но они уже пошли», - сказал он.

При этом Ларин подчеркнул, что всегда готов к диалогу с представителями оппозиции. «Мы всегда готовы встречаться с оппозицией, чтобы начать конструктивный диалог и находить общие точки соприкосновения», - сказал заместитель главы АП.

По словам Ларина, сейчас Администрация Президента Украины работает в штатном режиме.

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Как сообщал УНИАН, участники Евромайдана сегодня днем отправились с главной площади столицы к Администрации Президента, чтобы требовать от Президента Виктора Януковича отправить свои указом правительство Николая Азарова в отставку.

Лидеры оппозиции призвали митингующих полностью заблокировать все входы и выходы в Администрацию Президента.

В то же время лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко не смогли передать для Януковича требования протестующих, поскольку в АП не было ни одного чиновника.

В частности, по словам Яценюка, на здании висит табличка «ремонтные работы», а в Администрации Президента никого нет, кроме охраны.