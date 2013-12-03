Охрана парламента попросила журналистов покинуть здание ВР

Охрана парламента просит журналистов покинуть здание Верховной Рады, мотивируя свое требование тем, что вечернего заседания не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, на вопрос, откуда такая информация, один из охранников ответил: “Вечернего заседания не будет. Ведь Рыбак не объявил о том, что вечернее заседание состоится в 16 часов”.

При закрытии утреннего заседания председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак не говорил, что вечернее заседание не состоится.

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В то же время лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов спрогнозировал, что вечернего заседания ВР не будет, поскольку работа парламента будет заблокирована оппозицией, потому что ни одна из сторон не видит потребности сегодня рассматривать какие-либо законопроекты.

На данное время двери в ложу прессы уже закрыты на ключ.