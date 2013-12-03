В ПР поддержали решение Рады не отправлять правительство в отставку

«Отставка Правительства преждевременна, поскольку после отставки КМУ и отсутствия формирования нового состава Кабмина может наступить ухудшение экономической ситуации. И когда оппозиционеры ставят вопрос об отставке Правительства, они не дают ответа – а кто же будет нести ответственность за выплаты пенсии, зарплат, поступлений в бюджет? Поэтому их решение было чисто политическим, их позиция сводится к одному: чем хуже стране, тем лучше им», - отметил Владимир Олейник.

«Но парламент как представитель всего украинского народа, понимая и осознавая всю ответственность и последствия, не поддержал решение представителей оппозиции. Он выбрал стабильность, рабочие места, гражданский мир и спокойствие», - подчеркнул он.

По его словам, решение парламента не голосовать за отставку Правительства принято исключительно в интересах украинского народа. А те, «кто хотят разрушить спокойствие в государстве, будут нести ответственность за любые провокации».