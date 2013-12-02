Через Кременчуг в сторону Киева проехало 5 автобусов с солдатами внутренних войск

Как сообщает корреспондент УНИАН, два автобуса "ЛАЗ" и три "ПАЗ" сопровождали полевая кухня и две машины сопровождения.

Официальных комментариев в воинской части внутренних войск и Центральном территориальном командовании о том, сколько военнослужащих ехало в автобусах и куда они направились, пока не дают. Вместе с тем источники УНИАН сообщили, что часть служащих из воинских частей командования отправились в столицу для поддержания порядка. Часть служащих осталась нести службу на месте.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве продолжается акция гражданского протеста. 1 декабря на улицы Киева вышли сотни тысяч граждан, возмущенным жестоким разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября. Однако, из-за действий провокаторов, имитировавших штурм Администрации Президента, начались столкновения участников акции с «беркутом». В результате, МВД сообщила о более 100 пострадавших правоохранителей. По данным КГГА, за прошедшие сутки (1 декабря) по состоянию на 24:00 к врачам бригад неотложной медицинской помощи обратились 165 травмированных участников акций протеста, проходивших в центре столицы. Из них госпитализированы 109 человек.