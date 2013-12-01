Тимошенко сегодня из больницы вывозить не планируют - источник
Экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко сегодня не планируют вывозить из Центральной клинической больницы «Укрзализницы» в Харькове, где она продолжает курс стационарного лечения.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.
«Действительно, заезжали 2 автобуса спецподразделений. Но это не связано с вывозом Тимошенко, это связано с внутренней ситуацией по всей Украине. Количество милиционеров увеличили, чтобы гарантировать безопасность в больнице», - сказал собеседник агентства.
Сейчас с территории ЦКБ «Укрзализницы» выходят группы по несколько милиционеров. Один автобус с тонированными стеклами, вероятно, с «Беркутом» выезжал на некоторое время, но затем вернулся.
Как сообщал УНИАН, сегодня на территории больницы, где находится Тимошенко, в несколько раз увеличилось количество работников милиции.
По информации сторонников экс-премьера, с 16:00 до 17:00 на территорию больницы заехало большое количество автомобилей, в том числе два автобуса с тонированными стеклами.
Также в самой больнице на первом и девятом этажах находится около 40 сотрудников правоохранительных органов в гражданском.