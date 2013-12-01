Сайт президента "лежит", АП передает новости через госагентство

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Сайт все же работает, но с сильными перебоями.

Как отметила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента Дарья Чепак, пресс-служба Президента Украины будет публиковать новости на ленте государственного агентства «Укринформ», пока не будет восстановлено техническое обеспечение доступа к Официальному интернет-представительству главы государства.

В настоящее время Государственная служба специальной связи и защиты информации налаживает бесперебойную работу коммуникационного оборудования.

Пресс-служба Президента надеется, что ДСТЗИ восстановит полноценную работу сайта в ближайшее время.

Напомним, вчера, 30 ноября, был взломан сайт МВД.

Как сообщал УНИАН, ночью 30 ноября «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержаны, в отношении них составлены админпротоколы, которые суд будет рассматривать в понедельник, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью.

Это вызвало возмущение граждан – и собрало массовые акции протеста в Киеве и других городах государства.