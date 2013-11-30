Милиция не знает, сколько человек было ранено при разгоне Евромайдана в Киеве

“В настоящее время точную цифру раненых назвать нельзя, поскольку эта цифра варьируется в зависимости от количества людей, обратившихся за медицинской помощью”, - сказали в столичной милиции, подтвердив также информацию, которая появлялась раньше в СМИ, что количество задержанных составляет 35 человек.

“Но всех их освобождают по мере составления протоколов”, - заверили в столичном главке, не уточнив в то же время, за что именно и по какой статье административного кодекса составляются протоколы на задержанных.

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Как сообщал УНИАН, сегодня около 4-х часов утра несколько тысяч бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. По данным ВВС, десятки людей избиты, среди них много студентов - как девушек, так и парней.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" вытесняют людей из-под монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Официальной информации относительно пострадавших нет.

По словам корреспондента ВВС Украина, утром Майдан Незалежности оцепили представители спецподразделений, рабочие коммунальных служб смывали кровь с тротуаров. Два выхода из подземного перехода заблокированы.