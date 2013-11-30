Азаров: На МВФ свет клином не сошелся

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Николай Азаров.

На вопрос, имеет ли Украина другие источники кредитов, учитывая неприемлемость условий МВФ для получения кредита, Азаровпремьер ответил: "Не переживайте. Во-первых, мы продолжим наши переговоры с МВФ, мы люди терпеливые и настойчивые. А во-вторых, на МВФ свет клином не сошелся".

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Как сообщал УНИАН, совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда - планирует в середине декабря обсудить вопрос возобновления сотрудничества с Украиной, в том числе в части возможного предоставления финансирования по программе stand-by в объеме порядка 15 млрд долл.

21 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров проинформировал, что получил письмо от МВФ, в котором очерчены условия для дальнейшего сотрудничества. «Условия: повышение тарифов на газ и отопление для населения примерно на 40%; обязательства замораживания базовой заработной платы, минимальной заработной платы, общей номинальной заработной платы на текущем уровне; существенное сокращение расходов на бюджетные цели, снижение субсидий в энергетике; постепенное свертывание освобождение от НДС для сельского хозяйства и других отраслей и другие условия», - процитировал Азаров письмо от МВФ.

Позже вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что Украина не рассчитывает на получение средств от МВФ, поскольку Фонд выставляет неприемлемые для Украины условия в частности повышение тарифов на газ.

В интервью Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает, что требования МВФ о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения неприемлемы.

По его словам, переговоры с МВФ оказались безрезультатными. Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала.

Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.