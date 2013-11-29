СМИ: В Шостке вывесили российский флаг (фото)

В городе Шостка Сумской области на главном флагштоке города, расположенном возле ТЦ «Первая линия», вывешен флаг Российской Федерации

Об этом сообщает интернет-газета Шостка.INFO. По информации издания, кто поднял российский государственный флаг - неизвестно. «Коммунисты такими вещами не занимаются. Это кто-то провокацию совершил », - заявил в телефонном интервью изданию первый секретарь горкома КПУ Иван Прачук. Как сообщал УНИАН, сегодня на админзданиях Ивано-Франковска вывесили флаги ЕС.

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