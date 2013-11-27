Тимошенко разрешат позвонить родственникам — начальник колонии

Экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко сегодня будет предоставлено право провести телефонный разговор с родными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове сказал журналистам начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков.

Он отметил, что сегодня в порядке исключения, несмотря на продолжение карантина, учитывая день рождения Тимошенко, ей было предоставлено право на проведение встречи с защитниками Сергеем Власенко, Андреем Кожемякиным и Євгенией Тимошенко.

Начальник колонии сообщил, что встреча проходит в палате Тимошенко.

“После окончания встречи у Юлии Владимировны было желание провести телефонный разговор с ее родными. Право на проведение телефонного разговора ей будет предоставлено”, - сказал Колпащиков.

По его словам, Кожемякин имеет право проводить встречу с Тимошенко до 15.30, Власенко и Евгения Тимошенко — до 20.00.

Колпащиков сообщил, что самочувствие Тимошенко на это время нормальное. Процедуры проходят в плановом режиме.

“Самочувствие нормальное, поэтому встреча проходит”, - сказал начальник колонии.

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Как сообщал УНИАН, Тимошенко, которая находится в больнице "Укрзализницы" в Харькове, 25 ноября объявила голодовку в поддержку подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 29 ноября.