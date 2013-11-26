Янукович обещает рост зарплат и пенсий в 2014 году (видео)

Об этом Виктор Янукович сказал в интервью журналистам украинских телеканалов, сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил социальную направленность проекта Госбюджета на следующий год. «Бюджет 2014 года, я однозначно вам скажу, касается социальных выплат - они не будут сокращаться», - сказал Президент.

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Также, по словам Януковича, продолжится повышение заработных плат и пенсий, и для этого есть необходимые ресурсы. «2014 год - он будет тяжелым. Мы не рассчитывали, что он будет легким. Но мы видим, за счет чего будет наполнение бюджета», - сказал он.

По убеждению главы государства, роста заработных плат станет основой для повышения пенсий.

Он также назвал недопустимыми шаги по уменьшению заработных плат, социальных выплат ради выполнения требований МВФ или для реализации реформ.

Глава государства также отметил, что в бюджет следующего года уже заложены средства на выполнение Программ развития регионов. «По каждому региону мы имеем сегодня уже программу, и мы, безусловно, будем их оглашать - что мы будем делать, что мы будем строить», - констатировал Янукович.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко («Студия 1+1»), Андрею Куликову (телеканал ICTV), Ларисе Губиной («5 канал») и Олегу Панюте (телеканал «Украина»).

Видео: ТСН