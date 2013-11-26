В Merrill Lynch рассказали об ослаблении требований ЕС

Об этом говорится в аналитическом обзоре крупного американского инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch.

«Говоря о соглашении об ассоциации c ЕC, главный посыл, что правительство по-прежнему склонно к подписанию соглашения. Мы также пришли к выводу, что ЕС возможно готов отступить от требования выпустить Тимошенко в настоящее время, особенно учитывая, что она, скорее всего, объявит готовность остаться в тюрьме, если объединение будет достигнуто», - говорится в нем.

Принимая это во внимание, эксперты банка убеждены, что украинское правительство, заявив об приостановлении евроинтеграции, ведет тактические переговоры с еворопейскими партнерами.

«Мы по-прежнему убеждены, что решение Украины приостановить подготовительную работу по соглашению об ассоциации с ЕС в большей степени тактика ведения переговоров, чем заявление о закрытии всего проекта по ассоциации. Это подтверждает тот факт, что сразу после решения правительства, во время поездки в Австрию, президент Янукович заявил, что не видит альтернативы реформам ЕС. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что сага по объединению с ЕС не будет окончена в следующую пятницу с закрытием саммита «Восточного партнерства», - считают они.

Напомним, ранее правительство Украины приняло распоряжение «О приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об Ассоциации с ЕС».