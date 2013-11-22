В исполнительной службе заверяют, что не трогали участников "ЕвроМайдана"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной исполнительной службы.

При этом в ГИС отметили, что в решении Окружного админсуда Киева от 21 ноября речь не шла о запрещении митинга, а указывалось лишь на недопустимость установки на Майдане Незалежности и на других центральных улицах Киева палаток и пр.

Ранее сообщалось, что сегодня, 22 ноября, в сопровождении представителей милиции на Майдан Незалежности в Киеве пришли судебные исполнители с решением суда о запрещении проводить мероприятие.

Также на главную площадь столицы привезли деревянные домики, которые обычно устанавливаются вокруг елки накануне Нового года. Вместе с этими конструкциями на Майдан приехал грузовой КамАЗ, в котором находятся серые металлические ограждения, которыми, как правило, ограждают места проведения мероприятий при участии официальных государственных лиц.

В то же время участники акции призвали друг друга не расходиться и продолжать акцию.