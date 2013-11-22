Парламент Крыма поддержал решение Кабмина о приостановке евроинтеграции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом сегодня заявлении парламента автономии.

"Считаем, что данное решение носит абсолютно прагматичный характер и направлено на предотвращение эскалации кризисных явлений в экономике и социальной сфере страны. Крымчане категорически против политики шантажа и неоправданных требований по снижению социальных стандартов, которую в последние месяцы активно проводит в Украине группа чиновников и отставных деятелей Евросоюза", - сказано в заявлении.

"Мы разделяем нежелание руководства Украины оплачивать сближение с Европейским Союзом ценой разрыва экономических связей с нашим основным торговым партнером - Российской Федерацией. Нельзя забывать и о том, что с Россией нас связывает не только экономическая выгода от двустороннего сотрудничества. Для большей части населения Украины это братская страна, населенная братскими народами", - подчеркнули авторы заявления.

Кроме того, ВС Крыма обеспокоен действиями оппозиционных политических сил, которые выступают за евроинтеграцию.

"Убеждены, что попытки лидеров оппозиции дестабилизировать ситуацию в Украине не имеют ничего общего с реальными интересами граждан нашей страны", - заявили члены президиума.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 21 ноября решил приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Соглашение планировалось подписать в Вильнюсе в конце ноября.