Путин пошутил о разговоре Януковича с Грибаускайте и спецслужбах США

Президент РФ Владимир Путин в шутку предложил уточнить подробности разговора между лидерами Украины и Литвы о приостановке решения вопроса об ассоциации Киева с ЕС у американской стороны.

В СМИ появилась информация о том, что якобы Виктор Янукович в телефонном разговоре с литовским лидером Далей Грибаускайте объяснил решение Киева приостановить подготовку соглашения об ассоциации с ЕС экономическим давлением со стороны России.

«Я не знаю, о чем разговаривали президенты Украины и Литвы. Может быть, у американских друзей спросить? Они подскажут, но они нам пока ничего не говорили. Комментировать комментарии очень сложно», - сказал Путин, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о состоявшемся разговоре президентов Украины и Литвы.

Читайте также: Путин: Россия не против евроинтеграции Украины, но против ее вступления в НАТО

Разоблачения экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, который передал СМИ огромный массив данных, изобличающих спецслужбы США и дружественные Вашингтону разведки, вызвали напряженность в отношениях Соединенных Штатов с целым рядом стран. Шпионский скандал разгорелся в странах Европы после публикации в октябре данных, предоставленных Сноуденом, о том, что американские спецслужбы массово собирали метаданные о звонках как минимум 35 глав государств, включая европейские. Среди тех, кого прослушивало АНБ, оказалась и канцлер Германии Ангела Меркель.