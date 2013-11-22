Кокс и Квасьневский сегодня проведут встречу с Тимошенко

Руководители Мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский сегодня, 22 ноября, в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове проведут встречу с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в Харьковской областной организации ВО «Батькивщина».

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Ожидается, что Кокс и Квасневский прибудут в медучреждение около 11.30.

Пока еще не известно, планируют ли руководители миссии общаться с журналистами после проведения встречи с Тимошенко.