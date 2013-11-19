МИД советует украинцам не ездить во Вьетнам
23:22, 19 ноября 2013Политика
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Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в некоторые города Вьетнама из-за последствий длительных муссонных дождей, сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.
МИД советует украинцам не ездить во Вьетнам / Фото : globalpost.com
"В связи с чрезвычайными последствиями длительных муссонных дождей, которые привели к масштабным паводкам в центральных и южных регионах Вьетнама, МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся на территории этой страны или планируют ее посетить, воздержаться в ближайшее время от поездок в города Нячанг, Дананг и Хюэ, а также прилегающие районы", - отметили в МИД.
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Ведомство советует "постоянно отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации, соблюдать инструкции местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта".
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