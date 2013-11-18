Почти 60% украинцев выступают за евроинтеграцию - опрос

По сравнению с прошлым годом доля сторонников вступления выросла на 6 процентов. В то же время, количество противников присоединения к ЕС увеличилось несущественно - их 31%.

Таковы результаты нового опроса общественного мнения DW-Trend в Украине за ноябрь, которые приводит Немецкая волна.

Большинство сторонников евроинтеграции высказываются за как можно более скорое вступление в ЕС. 37% хотят присоединения в течение пяти лет. А еще год назад скорого вступления в ЕС хотели всего 26% опрошенных. Даже на востоке и юге страны, традиционно ориентированных на Россию, 50% в принципе за вступление в ЕС. На западе и в центре таких – 69%.

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При этом членство Украины в ЕС - тема не только для младшего поколения. Так, доля сторонников среди 18-29-летних является самой высокой – 65%, но и в других возрастных группах большинство выступает за вступление в ЕС. Среди населения в возрасте от 50 до 60 лет объединения с Европой хотели бы 52%.

По поводу имиджа их страны в Европе у украинцев иллюзий нет. 32% из них убеждены, что Украину рассматривают в первую очередь как поставщика сырья и дешевой рабочей силы. Только 14% убеждены, что Украина воспринимается как надежный стратегический партнер.

Главная цель ЕС, по мнению украинцев, заключается в поддержке экономического роста (49% опрошенных). 62% украинцев поддерживают эту цель. Треть опрошенных – 32% - считают, что целью ЕС является укрепление демократии и свободы слова. Развитие демократических ценностей становится все более важным для украинских граждан. Поскольку личная поддержка такой цели существенно возросла - с прошлогодних 18% до нынешних 39%.

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Отношения Украины с ЕС, с точки зрения опрошенных, в последние месяцы улучшились. 42% оценивают отношения как партнерские и дружественные. Год назад так считали 28%. Несколько менее положительно оценивают украинцы состояние отношений с Германией. 36% считают отношения дружественными и партнерскими. Таким образом, в первый раз с начала проведения опросов DW-Trend состояние отношений Украины с ЕС оценено респондентами лучше, чем состояние отношений с Германией.

В то же время очень ухудшились в глазах украинцев отношения с Россией. Только 28% из них в настоящее время считают их дружественными и партнерскими. 55% эти отношения кажутся напряженными или даже враждебными. По сравнению с прошлым годом оценка стала почти полностью противоположной: тогда дружественными и партнерскими отношения с Россией считали 55%, а напряженными или враждебными – 22%.

Страны Европейского Союза остаются и в дальнейшем привлекательными целями путешествий для украинцев (70 процентов). Если бы не визовые ограничения, туризм бы существенно возрос. 49% указывают, что ездили бы в ЕС чаще, если бы им для этого не нужна была виза.

Сообщается, что репрезентативный опрос провело украинское отделение социологического института IFAK по заказу украинской редакции Deutsche Welle. Было опрошено 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в украинских городах с населением более 50 тысяч жителей.