Политолог: власть ищет баланс между Европой и Россией

«Поэтому борьба будет продолжаться и в дальнейшем. Дело все в том, что торможение процесса евроинтеграции связано с поиском баланса интересов в отношениях, как с Западом, так и с Россией. Украинское руководство ищет оптимальный баланс: мы не спешим с Ассоциацией, пока не произойдет нормализации отношений с Россией. Если это произойдет, то у Януковича будет мотив отложить подписание. ЕС должен предоставить четкие гарантии, что нам дадут кредит МВФ, компенсируют потери от возможных усложнений с Россией. Тогда можно будет решать вопрос Тимошенко», - заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Вместе с этим, Фесенко отметил, что подписание может состоятся с определенными оговорками даже без освобождения Тимошенко до Вильнюсского саммита.

В то же время, по его словам, в оппозиции достаточно людей, заинтересованных в том, чтобы экс-премьер осталась в тюрьме.

«Об этом мало кто говорит, но даже, если ее отпустят на лечение в Германии, то это будет дополнительной головной болью для Арсения Яценюка. Ведь в таком случае все решения будет принимать не он, а Юлия Владимировна. Поэтому для него это будет серьезный вызов, проблема, - сказал он. - Для других лидеров оппозиции – это также головная боль, ведь она будет влиять на ситуацию в оппозиционном лагере. Сейчас трое лидеров оппозиционных фракций как-то согласовывают решения, а с ней ситуация будет более сложной и противоречивой. Поэтому все сводится к тому, что «вот мы делаем какие-то шаги, но если власть не отпустит Тимошенко, то и хорошо».

Напомним, что ранее Фесенко отмечал, что окружение Тимошенко не скрывает, что если ее не отпустят, они готовы пожертвовать подписанием Соглашения об Ассоциации с ЕС в этом году.