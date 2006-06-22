Состояние здоровья Бутейко сложное, но стабильное

Состояние здоровья первого заместителя министра иностранных дел Украины Антона БУТЕЙКО сложное, но стабильное, сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что в министерстве постоянно поддерживают связь с врачами и семьей А.БУТЕЙКО. Б.ТАРАСЮК также сообщил, что работу А.БУТЕЙКО на время его болезни будут выполнять другие заместители министра иностранных дел.

«За плечами А.БУТЕЙКО не только более 30 лет дипломатической работы, но и много успешных реализованных и выдвинутых идей этого неординарного дипломата», – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, А.БУТЕЙКО госпитализирован в больницу “Феофания” с инфарктом и обширным инсультом. 20 июня у А.БУТЕЙКО случился инфаркт, после чего он был госпитализирован, а 21 июня - обширный инсульт.