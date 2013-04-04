Евродепутат: дело Луценко отдаляет Украину от Евросоюза

Об этом депутат сказала собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Я вижу, что решение относительно господина Луценко является еще одним тяжелым препятствием на пути к Вильнюсу. Мне жаль, что шансы достичь Соглашения об ассоциации и, соответственно, углубить отношения между ЕС и Украиной становятся все слабее и слабее”, - отметила Р.Хармс.

Она подчеркнула, что решение суда является еще одним негативным месседжем из Киева Брюсселю.

“Зная о решении Европейского суда по правам человека в пользу Луценко, это решение разочаровывает еще больше”, - сказала Р.Хармс, и добавила, что в свете плохого состояния здоровья бывшего министра решение украинского суда выглядит “очень печально”.

“Меня глубоко разочаровывает то, что стратегия борьбы с политическими конкурентами при незначительной помощи закона продолжается. Я сомневаюсь, что понятие “верховенство права” имеет одно и то же значение в Брюсселе и Киеве”, - сказала Р.Хармс.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил без изменений приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях.