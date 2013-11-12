ГПУ просит мерой пресечения для Власенко избрать залог и личное обязательство

Генеральная прокуратура Украины просит Печерский районный суд Киева избрать для защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко меру пресечения в виде внесения залога в сумме 22 тыс. 940 грн и личного обязательства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее представление огласил сегодня в судебном заседании представитель стороны гособвинения.

В частности, как выяснилось, Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1, ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) УК Украины.

В свою очередь, выступая на заседании, Власенко попросил суд учесть, что, поскольку он является защитником Тимошенко, то может в любой момент возникнуть необходимость отправиться к ней в Харьков. Поэтому он просит суд избрать ему меру пресечения в виде личного поручительства, которое готовы предоставить народные депутаты Арсен Аваков и Сергей Пашинский, присутствующие в зале судебных заседаний.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября защитника экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Власенко вызывали на допрос в Генпрокуратуру, где известили о подозрении в неоднократном применении физических насильственных действий к бывшей жене Наталии Окунской.