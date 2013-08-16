Оппозиция требует вернуть пенсионерам статус-кво

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, соответствующий законопроект «О признании утратившим действие Закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» подан в Верховную Раду.

«В связи с тем, что с принятием пенсионной реформы не произошло никаких позитивных социально-экономических изменений, а Конституционный Суд неоднократно отмечал, что нельзя принимать какие-либо подзаконные акты, ухудшающие социальное положение граждан, по поручению оппозиции был подготовлен этот законопроект об отмене позорного «покращенського» закона», - сказал Павловский.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что со времени принятия пенсионной реформы (8 июля 2011 г.) «не были приняты действенные меры по восстановлению и развитию национального производственного комплекса, легализации трудовых отношений и доходов, расширению сферы занятости и повышению уровня заработных плат, что неминуемо привело бы к увеличению поступлений в бюджеты всех уровней и отчислений на общегосударственное социальное страхование. Следовательно, проблемы Пенсионного фонда остаются нерешенными».

Напротив, подчеркнул народный депутат, «повышен пенсионный возраст, отменены пенсии за выслугу лет и на льготных условиях, введен более жесткий подход к исчислению стажа работы и заработка, уменьшен размер максимальной пенсии для лиц, потерявших работоспособность, уменьшено начисление пенсий для государственных служащих и др.».

«В связи с изложенным целесообразно восстановить статус-кво на законодательном уровне, вернув законодательную базу пенсионной системы в состояние, которое предшествовало разрушительным «реформам» мнимого «покращення», - отмечается в объяснительной записке.