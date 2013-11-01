В ВР зарегистрировали еще один законопроект о лечении осужденных

Как сообщается на сайте ВР, в частности, проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о гуманизации законодательства о предварительном заключении и обеспечении конституционных прав и свобод лиц, взятых под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, а также осужденных, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения за пределами учреждений исполнения наказаний) (регистрационный номер 3526) зарегистрирован в парламенте сегодня, 1 ноября.

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Данным законопроектом предусмотрено внести изменения в уголовно-исполнительный кодекс Украины. Предлагается Кодекс дополнить новой статьей 1161 «Лечение осужденных к лишению свободы за пределами учреждений исполнения наказаний». Статьей предусмотрено, что лица, которые осуждены к лишению свободы, имеют право на получение медицинской помощи за пределами учреждений исполнения наказаний в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения на бесплатной основе или в частных учреждениях здравоохранения на платной основе, в том числе за рубежом. Этой статьей предусмотрено, что лицам, осужденным к лишению свободы, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения за пределами учреждений исполнения наказаний разрешается: носить одежду, принятую в гражданском потреблении, иметь при себе деньги и ценные вещи; без ограничения переписываться, получать денежные переводы, посылки (передачи) и бандероли, тратить деньги, без ограничения во времени и количестве иметь свидания с родственниками и другими лицами; без ограничения во времени и количестве осуществлять в присутствии работника учреждения исполнения наказаний телефонные звонки с компенсацией их стоимости за счет собственных средств; пользоваться правом свободного передвижения по территории, границы которой определяются начальником исправительной колонии по согласованию с руководителем учреждения здравоохранения; иметь свидания с защитниками в количестве и продолжительностью, определенной действующим законодательством Украины, в том числе в месте проведения лечения осужденного.

В соответствии с законопроектом, не разрешается обустройство средствами фото- и видеофиксации мест пребывания лиц, осужденных к лишению свободы, в учреждениях здравоохранения за пределами учреждений исполнения наказаний, в том числе, но не исключительно, больничных палат, манипуляционных и других помещений учреждения здравоохранения, за исключением коридоров общего пользования, лестничных маршей и вестибюлей.

В законопроекте предусмотрено, что лечение лиц, осужденных к лишению свободы, в лечебных учреждениях за рубежом проводится с обеспечением соблюдения режима содержания заключенных, определенного этим Кодексом, который подтверждается гарантийным письменным обязательствам Правительства иностранного государства. Режим содержания лиц, осужденных к лишению свободы, обеспечивается силами принимающего иностранного государства, при согласии последнего, или соответствующими компетентными органами Украины.

Отправка лица, осужденного к лишению свободы, для прохождения лечения в учреждении здравоохранения за рубежом осуществляется в месячный срок с момента получения Украиной гарантийного письменного обязательства правительства иностранного государства и предоставления осужденным или уполномоченным им лицом документов, подтверждающих полную стоимость лечения, а также расходов на обеспечение соблюдения режима содержания заключенных.

Кроме того, данным законопроектом предусматривается внести изменения в Закон Украины «О предварительном заключении». В соответствии с ними, без специального разрешения посещать учреждения для предварительного заключения и лиц, взятых под стражу, которые в них находятся, или к которым применен временный и экстрадиционный арест, для осуществления контроля имеют право:

Президент Украины; премьер-министр Украины; Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека или специально уполномоченные им представители; председатель, заместителя председателя и члены Комиссии при Президенте Украины в вопросах помилования; министр юстиции Украины; члены Европейского комитета по вопросам предотвращения пыток или нечеловеческого или унижающего достоинство, поведения или наказания; председатель Совета министров Автономной Республики Крым, главы местных государственных администраций, на территории которых они расположены; народные депутаты Украины; депутаты ВР АРК, местных советов, уполномоченные на то соответственно Верховной Радой Крыма или соответствующим местным советом - на территории соответствующей административно-территориальной единицы; генеральный прокурор Украины, а также уполномоченные им прокуроры и прокуроры, которые осуществляют надзор за соблюдением законодательства в местах предварительного заключения на соответствующей территории; председатель, заместитель председателя и члены наблюдательной комиссии, которые осуществляют организацию общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов лиц, взятых под стражу, во время держания их в учреждениях для предварительного заключения; сельский, поселковый, городской председатель - на территории соответствующего местного совета.

Представители средств массовой информации и другие лица могут посещать учреждения для предварительного заключения по специальному разрешению администрации этих учреждений или органов управления отмеченными учреждениями.

Лица, которые заходят на территорию учреждения или выходят с нее, подлежат осмотру в порядке, определенном нормативно-правовыми актами центрального органа исполнительной власти по вопросам исполнения наказаний.

Также законопроектом предусмотрено, что лица, больные туберкулезом, ВИЧ-инфекцией/СПИДом или другими вирусными и социально опасными заболеваниями, с момента их выявления немедленно размещаются отдельно, изолированы от других лиц, которые находятся под стражей. Больным безотлагательно предоставляется лечение в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством.