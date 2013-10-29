Новинский впервые обнародовал свое состояние

Такие сведения содержатся в его декларации за 2012 год, переданной движению Честно, пишет Украинская правда.

Из них зарплата составляет 6 914 631 гривну, авторское вознаграждение, другие доходы от реализации имущественных прав интеллектуальной собственности составляет 1 138 809 гривен, доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества составляет 6 315 840 гривен.

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У жены Новинского доходов в 2012 году нет.

У Новинского также зарегистрированы три земельных участка. Один из них, площадью 2257 кв. метра был куплен в 2012 году за 680 тысяч гривен.

Также у Новинского есть земельные участки размером 57879 квадратных метра и 590 квадратных метров.

У Новинского также есть две квартиры. Одна из них – площадью 666,7 квадратных метра - была куплена в 2012 году за 7 113 840 гривен.

Еще одна квартира насчитывает 586,1 квадратных метра.

Новинський также владеет гаражом 51,2 квадратных метра.

У членов семьи есть квартира площадью 56,7 квадратных метра. У членов семьи также есть недвижимое имущество площадью 462,8 квадратных метра.

Новинський владеет двумя одинаковыми автомобилями: Mercedes Benz S500 объемом двигателя 4663 кубических см 2011 года выпуска.

Жена Новинского владеет тремя автомобилями: Land Rover Range sport объемом двигателя 2993 кубических см 2010 года выпуска, Mercedes Benz CL 500 2011 года объемом двигателя 4663 кубических см и Mercedes Benz SL объемом двигателя 5431 К.см 2008 года выпуска.

Новинский имеет на счетах 306 046 гривен, в том числе в 2012 году вложены 1 930 400.

Вместе с тем он в 2012 году погасил проценты по займу в размере 135 693,1 гривни.

Номинальная стоимость ценных бумаг, которыми он владеет за границей, составляет 2 773295 гривен, в том числе в этом году за границей приобретены на сумму 31 748 гривен.

Размер взносов в уставный капитал составляет 1 742 гривни.

Члены семьи в 2012 году сделали взносы в уставный капитал предприятия за границей размером 1032 гривне.

Как известно, Новинский был избран на довыборах к ВР летом. По закону, он не должен был подавать в ЦИК свою декларацию.