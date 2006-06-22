”Помаранчевая” коалиция создана

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО объявила в Верховной Раде о создании помаранчевой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, после перерыва в ВР Ю.ТИМОШЕНКО вышла на парламентскую трибуну и заявила, что для нее большая честь объявить, что на эту минуту коалиция в составе «Нашей Украины», БЮТ и Социалистической партии Украины создана.

Она сообщила, что теперь документы переданы в Секретариат ВР на регистрацию.

Ю.ТИМОШЕНКО еще раз подчеркнула, что, несмотря на сложность процесса, формирование коалиции завершено.

«Мне кажется, важно заметить, что коалиция, по новой Конституции, начинает жить именно сегодня, когда началась борьба народа Украины 65 лет назад, вместе с народом Советского Союза против захватчиков. И сегодня мы начинаем борьбу за то, чтобы наша страна была демократической, чтобы она была очищена от всей грязи коррупции, и чтобы мы гордились нашей страной, как мечтали об этом наши деды и отцы – все люди, которые боролись за независимость. И так же, как завершилась победой великая борьба в войне, так же и наша борьба завершится победой», - сказала она.

Представители трех фракций, которые вошли в коалицию, встретили выступление Ю.ТИМОШЕНКО стоя и бурными аплодисментами.