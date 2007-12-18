Счетная комиссия подписала протокол об избрании Тимошенко

Счетная комиссия Верховной Рады подписала официальный протокол об избрании Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член Счетной комиссии, депутат от Партии регионов Александр ПЕКЛУШЕНКО.

По его словам, Счетная комиссия учла все 226 голосов депутатов, отданные за избрание Ю.ТИМОШЕНКО на должность руководителя правительства.