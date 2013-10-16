Янукович предлагает оборудовать школьные автобусы GPS-навигаторами

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, он во время заседания Совета регионов сегодня в Борисполе (Киевская область).

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«Пришло время, когда мы должны на школьные автобусы поставить GPS. Что это такие большие расходы? И нужно назначить такой орган, который будет контролировать движение школьных автобусов. Чтобы его можно было отследить», - подчеркнул глава государства.