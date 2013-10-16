Янукович предлагает оборудовать школьные автобусы GPS-навигаторами
15:01, 16 октября 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович считает необходимым оборудовать все школьные автобусы в Украине GPS-навигаторами.
Янукович предлагает создать орган, который будет отслеживать движение школьных автобусов
Об этом, как передает корреспондент УНИАН, он во время заседания Совета регионов сегодня в Борисполе (Киевская область).
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«Пришло время, когда мы должны на школьные автобусы поставить GPS. Что это такие большие расходы? И нужно назначить такой орган, который будет контролировать движение школьных автобусов. Чтобы его можно было отследить», - подчеркнул глава государства.
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