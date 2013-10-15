Шульц: В Европарламенте высоко оценивают деятельность миссии Кокса-Квасневского в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Европарламента Мартин Шульц сегодня в Брюсселе.

«Очень редко так бывает, когда все участники конференции президентов (коллегиального руководящего органа Европарламента - УНИАН) полностью согласились от имени всех лидеров политических групп, что эти люди провели огромную работу за последних полтора года», - сказал Шульц.

По теме: Квасьневский уверен, что в ближайшее время вопрос Тимошенко решится

Президент Европарламента подчеркнул, что в вопросе экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко необходимо гуманное решение, чтобы предпринять политический шаг к подписанию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

«Решение вопроса Юлии Тимошенко остается чрезвычайно актуальным в этот решающий период времени, когда до Вильнюсского саммита остается несколько недель», - подчеркнул Президент Европарламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 октября, Европарламент продлил наблюдательную миссию в Украине до середины ноября.