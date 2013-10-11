Яценюк считает реальными шансы на освобождение Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил сегодня журналистам в Киеве после встречи с главой Министерства иностранных дел Германии Гидо Вестервелле.

“Как по мне, встреча обнадеживающая. Она состоялась после встречи министра иностранных дел Германии с Президентом Украины и премьер-министром Украины. Мы обсудили все возможные пути решения проблемы об освобождении Юлии Тимошенко. Конечно, все сейчас в руках Виктора Януковича и все возможности для этого есть”, - сказал Яценюк, добавив, что учитывая последние события “у нас есть реальные шансы, я подчеркиваю, реальные шансы подписать соглашение и освободить Юлию Тимошенко, предоставить ей возможность получить медицинскую помощь в Германии”.

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Отвечая на вопрос, в какие сроки можно ожидать решения вопроса относительно экс-премьера, Яценюк сказал, что ему, конечно, хотелось бы, чтобы это было решено до 21 октября.

“Но, как я вижу, события будут развиваться, ну почти до последнего дня. Но основное завершение этих событий - искренне надеюсь на то, что у нас будет успешное завершение, что соглашение будет подписано, а Юлия Тимошенко будет освобождена”, - отметил Яценюк.

Напомним, после встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, отметил, что Германия сделала свое предложение и готова принять Тимошенко на лечение.